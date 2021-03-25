Португалия: Лиссабон признан одним из 21 места будущего

Согласно исследованию американской компании Cognizant, Лиссабон был выбран среди более чем 150 городов мира одним из мест будущего, выделяющегося качеством университетов, инфраструктуры и безопасности.

В окончательном списке из 21 города в Европе расположены всего три, и Лиссабон в их числе.

Аналитики пришли к выводу, что Лиссабон - комплексный город, который выделяется качеством университетов, инфраструктуры и безопасности, доступом к частному капиталу, стабильной местной администрацией и тем, что он является устойчивым городом.

С другой стороны, столица была отмечена как «место, где легко работать», за ее культурные и развлекательные предложения и за то, что она является резервом талантов, а также за высокий уровень жизни.

Помимо Лиссабона, в исследовании выделялись такие города, как Тель-Авив (Израиль), Сан-Паулу (Бразилия), Веллингтон (Новая Зеландия), Данди (Шотландия), Торонто (Канада), Атланда, Сакраменто и Портленд (США), Кочи ( Индия), Сонгдо (Южная Корея), Таллинн (Эстония), Шэньчжэнь и Хайдянь, Пекин (Китай), Найроби (Кения), Лагос (Нигерия) и Дананг (Вьетнам).

В дополнение к этим 17 городам в список включены четыре места без «определенного физического местоположения», а именно: Remotopia, Virtual Space, Outer Space и Nova Hanseatica.

«Мы определили Лиссабон как центр глобальных инноваций и новых идей, которые, безусловно, будут способствовать развитию бизнеса в будущем. Четвертая промышленная революция и пандемия трансформируют экономику в глобальном масштабе, и необходимы новые таланты, новые навыки и новое отношение », - сказал Мануэл Авалуш, генеральный директор Cognizant по южной Европе.

Как пояснили в компании, «21 место будущего» - это план, «которая позволяет правительствам и предприятиям извлекать уроки из успехов других развивающихся мест».

В оценку также были включены данные Всемирного экономического форума, ESI ThoughtLav и Global Justice Project.