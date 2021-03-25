Португалия: Лиссабон признан одним из 21 места будущего
Столица была выбрана из более чем полутора сотен городов мира.
Согласно исследованию американской компании Cognizant, Лиссабон был выбран среди более чем 150 городов мира одним из мест будущего, выделяющегося качеством университетов, инфраструктуры и безопасности.
В окончательном списке из 21 города в Европе расположены всего три, и Лиссабон в их числе.
Аналитики пришли к выводу, что Лиссабон - комплексный город, который выделяется качеством университетов, инфраструктуры и безопасности, доступом к частному капиталу, стабильной местной администрацией и тем, что он является устойчивым городом.
С другой стороны, столица была отмечена как «место, где легко работать», за ее культурные и развлекательные предложения и за то, что она является резервом талантов, а также за высокий уровень жизни.
Помимо Лиссабона, в исследовании выделялись такие города, как Тель-Авив (Израиль), Сан-Паулу (Бразилия), Веллингтон (Новая Зеландия), Данди (Шотландия), Торонто (Канада), Атланда, Сакраменто и Портленд (США), Кочи ( Индия), Сонгдо (Южная Корея), Таллинн (Эстония), Шэньчжэнь и Хайдянь, Пекин (Китай), Найроби (Кения), Лагос (Нигерия) и Дананг (Вьетнам).
В дополнение к этим 17 городам в список включены четыре места без «определенного физического местоположения», а именно: Remotopia, Virtual Space, Outer Space и Nova Hanseatica.
«Мы определили Лиссабон как центр глобальных инноваций и новых идей, которые, безусловно, будут способствовать развитию бизнеса в будущем. Четвертая промышленная революция и пандемия трансформируют экономику в глобальном масштабе, и необходимы новые таланты, новые навыки и новое отношение », - сказал Мануэл Авалуш, генеральный директор Cognizant по южной Европе.
Как пояснили в компании, «21 место будущего» - это план, «которая позволяет правительствам и предприятиям извлекать уроки из успехов других развивающихся мест».
В оценку также были включены данные Всемирного экономического форума, ESI ThoughtLav и Global Justice Project.