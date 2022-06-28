Португалия: Лиссабон признан одним из лучших городов по качеству жизни
К такому мнению пришел авторитетный журнал Monocle.
Респектабельный журнал Monocle назвал Лиссабон третьим городом в мире с лучшим качеством жизни, поднявшись на четыре позиции по сравнению с 2021 годом.
Хорошая погода в Лиссабоне практически в течение всего года была одной из главных причин того, что Лиссабон занял третье место в этом рейтинге из 25 городов, уступив только Цюриху (Швейцария) на втором месте и Копенгагену (Дания) на первом.
Но не только! Туристическое предложение увеличивается, появляются все новые и новые достопримечательности; типичные районы и люди, которые в них живут; и живописная красота были другими аспектами, которые выделяли Лиссабон как один из лучших городов мира с лучшим качеством жизни.
Монокль уже в 15-й раз публикует свой рейтинг 25 лучших городов с лучшим качеством жизни, отмечая эти места как самые инновационные в мире, самые безопасные, устойчивые и вдохновляющие.
Каждый год Monocle объединяет ряд объективных и количественных факторов для определения этого рейтинга, а именно уровень преступности, статус занятости, неравенство доходов и многие другие.
Способность восстанавливаться, а также новая динамика предпринимательства также были очень важными факторами для того, чтобы Лиссабон поднялся с седьмого на третье место в этом рейтинге, все больше заявляя о себе как о устойчивом, современном и очень активном городе.
Откройте для себя другие города в этом рейтинге Monocle!
Копенгаген (1 в 2021 г.)
Цюрих (2 в 2021 г.)
Лиссабон (7 в 2021 г.)
Хельсинки (3 в 2021 г.)
Стокгольм (4 в 2021 г.)
Токио (5 в 2021 г.)
Вена (6 в 2021 г.)
Сидней (10 место в 2021 г.)
Ванкувер (12 в 2021 г.)
Тайбэй (9 в 2021 г.)
Мюнхен (13 в 2021 г.)
Сеул (11 в 2021 г.)
Берлин (14 в 2021 г.)
Амстердам (15 в 2021 г.)
Мадрид (16 в 2021 г.)
Окленд (8 в 2021 г.)
Париж (19 в 2019 г.)
Барселона (18 в 2019 г.)
Мельбурн (17 в 2021 г.)
Киото (18 в 2021 г.)
Милан (новая запись)
Фукуока (22 в 2019 г.)
Осло (24 в 2019 г.)
Сингапур (25 в 2019 г.)
Брисбен (19 в 2021 г.)