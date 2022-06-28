Португалия: Лиссабон признан одним из лучших городов по качеству жизни

Респектабельный журнал Monocle назвал Лиссабон третьим городом в мире с лучшим качеством жизни, поднявшись на четыре позиции по сравнению с 2021 годом.

Хорошая погода в Лиссабоне практически в течение всего года была одной из главных причин того, что Лиссабон занял третье место в этом рейтинге из 25 городов, уступив только Цюриху (Швейцария) на втором месте и Копенгагену (Дания) на первом.

Но не только! Туристическое предложение увеличивается, появляются все новые и новые достопримечательности; типичные районы и люди, которые в них живут; и живописная красота были другими аспектами, которые выделяли Лиссабон как один из лучших городов мира с лучшим качеством жизни.

Монокль уже в 15-й раз публикует свой рейтинг 25 лучших городов с лучшим качеством жизни, отмечая эти места как самые инновационные в мире, самые безопасные, устойчивые и вдохновляющие.

Каждый год Monocle объединяет ряд объективных и количественных факторов для определения этого рейтинга, а именно уровень преступности, статус занятости, неравенство доходов и многие другие.

Способность восстанавливаться, а также новая динамика предпринимательства также были очень важными факторами для того, чтобы Лиссабон поднялся с седьмого на третье место в этом рейтинге, все больше заявляя о себе как о устойчивом, современном и очень активном городе.

Откройте для себя другие города в этом рейтинге Monocle!

Копенгаген (1 в 2021 г.)

Цюрих (2 в 2021 г.)

Лиссабон (7 в 2021 г.)

Хельсинки (3 в 2021 г.)

Стокгольм (4 в 2021 г.)

Токио (5 в 2021 г.)

Вена (6 в 2021 г.)

Сидней (10 место в 2021 г.)

Ванкувер (12 в 2021 г.)

Тайбэй (9 в 2021 г.)

Мюнхен (13 в 2021 г.)

Сеул (11 в 2021 г.)

Берлин (14 в 2021 г.)

Амстердам (15 в 2021 г.)

Мадрид (16 в 2021 г.)

Окленд (8 в 2021 г.)

Париж (19 в 2019 г.)

Барселона (18 в 2019 г.)

Мельбурн (17 в 2021 г.)

Киото (18 в 2021 г.)

Милан (новая запись)

Фукуока (22 в 2019 г.)

Осло (24 в 2019 г.)

Сингапур (25 в 2019 г.)

Брисбен (19 в 2021 г.)