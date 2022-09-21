Португалия: Лиссабон признан в Германии самым лучшим для туризма

Travelbook, крупнейшее цифровое туристическое издание Германии, выбрало Лиссабон лучшим местом в категории «Города» за его «положительное развитие» в области экологии и за «множество достопримечательностей и мероприятий».

«Всегда трудно принять решение, когда номинантами являются такие города, как Нью-Йорк, Барселона, Тель-Авив, Сингапур или Лиссабон. В конце концов, решение было основано на выбранных нами критериях, таких как экологичность, чистота и безопасность в пункте назначения», - рассказал главный редактор Travelbook.

Travelbook впервые вручил награду Travelbook Award шести различным направлениям на церемонии, состоявшейся во Франкфурте.

В категории «дальние расстояния» приз получила Коста-Рика, а Испания была выбрана лучшим местом для «пляжного отдыха».

Что касается «зимних каникул», то в качестве страны была выбрана Норвегия, в то время как с «лучшей гастрономией» награду получил Таиланд, а Бора-Бора заслужил признание публики.

Travelbook получает более пяти миллионов посещений в месяц и принадлежит медиагруппе Axel Springer, крупнейшей в Германии и Европе.

«Для направлений это предмет гордости и признание их работы в области рекламы на таком важном рынке, как Германия», - подчеркнул Travelbook.

Номинации выдвигали читатели туристического онлайн-портала, решение принимало жюри.

На странице Travelbook можно прочитать, что «особый колорит Лиссабона превращает город в место для отдыха», и что «возвышенные памятники и живописные виды впечатляют».