Португалия: Лиссабон призывает к культуре и ответственности

Вторник, 07 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон призывает к культуре и ответственности

Городской совет Лиссабона призывает провести народные гуляния без риска новых вспышек Covid-19.

Муниципалитет объясняет, что он способствует «ознакомлению торговцев с гигиеническими мерами» и что он «способствует использованию масок, а также гигиене рук».

Власти подчеркивает, что на данном этапе пандемии именно благодаря «культуре и личной ответственности» они смогут гарантировать большую эффективность в обеспечении безопасности Festas de Lisboa.

Для обеспечения безопасности муниципальная служба гражданской защиты будет координировать систему, в которой участвуют приходские советы, саперы, добровольные пожарные команды, Красный Крест, INEM, ассоциация радиолюбителей, EGEAC (орган, который управляет городскими культурными мероприятиями) и Муниципальный отдел городской гигиены, который занимается уборкой улиц и вывозом мусора.

Система чрезвычайной ситуации разделила город на пять зон, соответствующих районам, где празднование народных святых происходит наиболее интенсивно.

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