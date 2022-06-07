Португалия: Лиссабон призывает к культуре и ответственности

Муниципалитет объясняет, что он способствует «ознакомлению торговцев с гигиеническими мерами» и что он «способствует использованию масок, а также гигиене рук».

Власти подчеркивает, что на данном этапе пандемии именно благодаря «культуре и личной ответственности» они смогут гарантировать большую эффективность в обеспечении безопасности Festas de Lisboa.

Для обеспечения безопасности муниципальная служба гражданской защиты будет координировать систему, в которой участвуют приходские советы, саперы, добровольные пожарные команды, Красный Крест, INEM, ассоциация радиолюбителей, EGEAC (орган, который управляет городскими культурными мероприятиями) и Муниципальный отдел городской гигиены, который занимается уборкой улиц и вывозом мусора.

Система чрезвычайной ситуации разделила город на пять зон, соответствующих районам, где празднование народных святых происходит наиболее интенсивно.