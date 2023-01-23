Португалия: Лиссабон - пятая столица в мире по дешевизне жилья

Цены на жилье продолжают расти, но среди столиц 23 стран Лиссабон занимает пятое место среди самых дешевых городов для покупки дома, согласно исследованию британской страховой компании CIA Landlords.

Португальская столица опередила только Афины (Греция), Брюссель (Бельгия), Оттаву (Канада) и Мадрид (Испания).

Анализ британской компании показывает, что цена квадратного метра жилья в Лиссабоне составляет в среднем 4881,83 фунта (около 5543,55 евро по текущему обменному курсу), что дает среднюю стоимость 410 073,72 фунта (около 465 719 евро) за жилье, учитывая, что средняя площадь составляет 84 кв. м

Канберра, столица Австралии, является городом с самыми большими домами, средний размер которых составляет 214 кв. м, за ней следуют столицы Новой Зеландии Веллингтон (202 кв. м) и столица США Вашингтон (201 кв. м).

Хотя, как правило, большие дома являются признаком более высоких цен, купить дом в Вашингтоне (7306,01 евро за кв. м) дороже, чем в Веллингтоне (7060,35 евро кв. м), показывает исследование.

Самый дорогой город - Гонконг. Несмотря на то, что он регистрирует наименьший средний размер (45 кв. м) из 23 проанализированных городов, цена за квадратный метр является самой высокой: 25 099,05 фунтов стерлингов за м 2 , около 28 528,48 евро за кв. м.

Таким образом, средняя стоимость дома в Гонконге составляет 1 129 457,25 фунтов стерлингов (около 1 284 198,24 евро), и эта цифра уступает только домам в Париже (Франция), Люксембурге, Вашингтоне и Веллингтоне, учитывая, что недвижимость в этих городах имеет более высокую среднюю стоимость.