Португалия: Лиссабон - самый добрый город в Европе

Престижный журнал о путешествиях Condé Nast Traveler снова отметил Лиссабон, назвав его пятым самым дружелюбным городом в мире и первым в Европе.

Знаменитое издание в очередной раз оценило самые дружелюбные города мира в 34-м ежегодном опросе Reader's Choice Awards.

В нем оценивается, что чувствовали путешественники, когда они посещали города, а именно, были ли они хорошо приняты, чувствовали ли себя желанными гостями и получали ли они полную местную поддержку при запросах на информацию.

Condé Nast Traveler также сообщает, что Лиссабон - идеальная отправная точка для тех, кто впервые посещает Португалию, с видом на побережье, исторической архитектурой и пирожными паштел-де-ната.

Condé Nast Traveler также подчеркивает популярность Лиссабона и тот факт, что это город, предназначенный для семей и детей, с домами фаду, кондитерскими и фантастическими отелями.

Мировой список самых добрых городов мира

1. Кралендейк, Бонэйр

2. Сан-Мигель-де-Альенде, Мексика

3. Марракеш (Марокко),

4. Бангкок (Таиланд)

5. Лиссабон (Португалия)

6. Дублин (Ирландия)

7. Копенгаген (Дания)

8. Стамбул (Турция)

9. Сингапур

10. Эдинбург (Шотландия).

Напоминаем, что ранее в этом году Лиссабон получил ряд званий в международной прессе, а именно как лучшее направление, лучшая гастрономия или самое здоровое место для жизни в 2022 году.