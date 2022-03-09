Португалия: Лиссабон - самый добрый город в Европе

Среда, 09 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон - самый добрый город в Европе

Condé Nast Traveler назвал Лиссабон пятым самым добрым городом в мире и первым в Европе.

Престижный журнал о путешествиях Condé Nast Traveler снова отметил Лиссабон, назвав его пятым самым дружелюбным городом в мире и первым в Европе.

Знаменитое издание в очередной раз оценило самые дружелюбные города мира в 34-м ежегодном опросе Reader's Choice Awards.

В нем оценивается, что чувствовали путешественники, когда они посещали города, а именно, были ли они хорошо приняты, чувствовали ли себя желанными гостями и получали ли они полную местную поддержку при запросах на информацию.

Condé Nast Traveler также сообщает, что Лиссабон - идеальная отправная точка для тех, кто впервые посещает Португалию, с видом на побережье, исторической архитектурой и пирожными паштел-де-ната.

Condé Nast Traveler также подчеркивает популярность Лиссабона и тот факт, что это город, предназначенный для семей и детей, с домами фаду, кондитерскими и фантастическими отелями.

Мировой список самых добрых городов мира
1. Кралендейк, Бонэйр
2. Сан-Мигель-де-Альенде, Мексика
3. Марракеш (Марокко),
4. Бангкок (Таиланд)
5. Лиссабон (Португалия)
6. Дублин (Ирландия)
7. Копенгаген (Дания)
8. Стамбул (Турция)
9. Сингапур
10. Эдинбург (Шотландия).

Напоминаем, что ранее в этом году Лиссабон получил ряд званий в международной прессе, а именно как лучшее направление, лучшая гастрономия или самое здоровое место для жизни в 2022 году.

Фотогалерея

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