Португалия: Лиссабон - снова лучший!

Четверг, 17 Май 2018 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон - снова лучший!

Бизнес-журнал «GlobalTraveler» (США) дал высокую оценку португальской столице.

В своем 6-м выпуске «Leisure Lifestyle Awards» издание признало Лиссабон «лучшим местом для отдыха в Европе».

Журнал поместил столицу Португалии во главу списка из десяти городов за «высокое качество».

Читатели подчеркивают «разнообразие и качество туристического предложения в Лиссабоне», поставив его впереди таких городов, как Прага, Рим, Париж и Венеция. Но это не единственный португальский город в топ-10: Порту занял третье место.

Награда в Лос-Анджелесе была вручена председателю президиума Генеральной Ассамблеи Ассоциации туризма Лиссабона Рую Орта.

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