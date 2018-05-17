Португалия: Лиссабон - снова лучший!

В своем 6-м выпуске «Leisure Lifestyle Awards» издание признало Лиссабон «лучшим местом для отдыха в Европе».

Журнал поместил столицу Португалии во главу списка из десяти городов за «высокое качество».

Читатели подчеркивают «разнообразие и качество туристического предложения в Лиссабоне», поставив его впереди таких городов, как Прага, Рим, Париж и Венеция. Но это не единственный португальский город в топ-10: Порту занял третье место.

Награда в Лос-Анджелесе была вручена председателю президиума Генеральной Ассамблеи Ассоциации туризма Лиссабона Рую Орта.