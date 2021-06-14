Португалия: Лиссабон снова в списке лучших городов для жизни

Пандемия привела ко многим изменениям в европейских городах - в частности, к введению ограничений для сдерживания распространения Covid-19, что нанесло ущерб качеству жизни.

Лиссабон не стал исключением, опустившись на пять позиций в рейтинге лучших городов для жизни по версии Economist 's Intelligence Unit (EIU).

По данным EIU, португальская столица сейчас занимает 58 место в рейтинге Global Liveability Index 2021. В прошлом году, когда EIU опубликовало список, в котором оценивается качество жизни в 140 городах по всему миру, Лиссабон занял 53-е место, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2018 годом.

В индексе-2019 Лиссабон выделялся в категориях культура / окружающая среда и образование. Но в этом году, согласно EIU, ограничения на проведение общественных собраний «сильно повлияли на оценки по категориям культуры и окружающей среды» различных муниципалитетов. Средний балл в этой категории снизился на 14 пунктов по сравнению с данными осени 2019 года.

В этом году большинство европейских городов не попали в индекс из-за мер, принятых в контексте пандемии, а также из-за ее воздействия на некоторые услуги. Титул лучшего города для жизни принадлежал Вене с 2018 года, но рейтинг столицы Австрии в настоящее время снизился до 12 места в списке.

Окленд возглавил рейтинг в 2021 году благодаря успеху Новой Зеландии в борьбе со вспышкой Covid-19. На подиуме находятся Осака (Япония) и Аделаида (Австралия) - страны, которые также играют важную роль в борьбе с пандемией.

«Степень, в которой города были защищены закрытием границ, способность справиться с кризисом в области здравоохранения и скорость, с которой они начали кампании вакцинации, привели к значительным изменениям в рейтингах», - отмечает EIU в резюме отчета.