Португалия: Лиссабон снова в топе TripAdvisor

На веб-сайте TripAdvisor в номинации «Выбор путешественников - лучшее из лучших развлечений» Лиссабон снова назван одним из самых ярких гастрономических событий, на этот раз с экскурсией по лучшим вкусам Португалии в рамках предложения «Сокровища» лиссабонского гастрономического тура.

Мировой рейтинг этого года включает лучшие достопримечательности и впечатления , основанные на огромном количестве отзывов и мнений в сообществе TripAdvisor за последние 12 месяцев.

Каждый из победителей этих гастрономических впечатлений оценивался в соответствии с самыми строгими параметрами, к которым нас приучил TripAdvisor: менее 1% из восьми миллионов объявлений на этом сайте были представлены в этой категории «Лучшие из лучших».

По этой причине можно поздравить Лиссабон и особенно окрестности, где проходит этот эксперимент. Давайте узнаем, что это такое?

В 2022 году TripAdvisor отметил Лиссабон как одно из лучших гастрономических направлений 2022 года, на почетном 13 месте из 25.

В этом году, а также в Топ-25 достопримечательностей, связанных с едой, Лиссабон снова находится в середине таблицы, на твердом 14 месте.

Но на этот раз основное внимание уделяется району Алфама, который, являясь одним из самых типичных и старинных районов города, предлагает гастрономический тур, который стал причиной этой награды: «Сокровища гастрономического тура Лиссабона».

TripAdvisor, а точнее сообщество путешественников на этой платформе, выделило узкие улочки Алфамы как способ лучше узнать, что готовят и что можно попробовать в городе, который в настоящее время имеет очень эклектичное предложение, но при этом очень вкусно и привлекательно для всех, кто посещает этот район столицы.

Первым в этом списке был кулинарный тур по Рейкьявику, за ним уличная еда во Вьетнаме и кулинарный мастер-класс в Камбодже.