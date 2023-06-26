Португалия: Лиссабон среди самых популярных направлений

Фуншал входит в число направлений, которые больше всего поднялись в рейтинге по сравнению с 2022 годом.

Порту и Фару также фигурируют в рейтинге компании-консультанта.

С наступлением лета ForwardKeys в своем последнем исследовании представляет 100 самых популярных направлений с 1 июля по 31 августа.

Лиссабон занимает 7 место в Топ-100, хотя данные показывают снижение на одну позицию, с 6 на нынешнее 7 место.

Город Порту находится на 31 месте, опустившись на шесть позиций, а Фару - на 43 месте, также опустившись на шесть строчек.

Фуншал на Мадейре вошел в Топ-100, заняв 84 место, благодаря подъему на 15 позиций по сравнению с рейтингом, составленным в 2022 году.

Париж опустился с первого места на второе, а Бангкок (Таиланд) занял первое место, поднявшись на три позиции.

Остальные места в Топ-10 рейтинга ForwardKeys занимают Лондон (3 место), Бали (4 место), Барселона (5 место), Нью-Йорк (6 место), Стамбул (8 место), Мадрид (9 место) и Афины (10 место).