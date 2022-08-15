Португалия: Лиссабон стал седьмым в мире по росту цен на жилье

Лиссабон продолжает выделяться на рынке недвижимости, особенно в плане экспоненциального роста цен.

Исследование, проведенное консалтинговой компанией Savills, показывает, что в португальской столице цены на рынке жилья выросли на 3,7% в период с января по июнь.

В результате Лиссабон стал седьмым городом в мире, где наблюдался самый большой рост цен, опередив такие города, как Берлин, Лондон и Женева.

«Устойчивость мирового рынка жилой недвижимости продолжала проверяться в первой половине 2022 года», - говорится в исследовании Savills World Cities Prime Residential Index, которое охватывает 30 городов по всему миру.

В период с декабря 2021 г. по июнь 2022 г. 90% городов, представленных в индексе Savills, зафиксировали положительный рост стоимости продаж.

Это увеличение было «обусловлено позитивными настроениями на рынке, относительно низкими процентными ставками , ограниченным предложением и привлекательностью рынка элитного жилья в качестве места для инвестиций», - говорится в заявлении консультанта.

Первые три позиции в рейтинге занимают города Северной Америки: на вершине значится Майами, где за полгода цены выросли на 12,5%.

За ним следует Лос-Анджелес (+6,5%), Сан-Франциско (+5,5%) занимает третье место. Дубай (+4,7%) отстает, а замыкает пятерку лидеров Нью-Йорк (+4,3%).

Согласно исследованию Savills, в топ-10 мы находим Лиссабон, занимающий седьмую позицию, с 3,7-процентным ростом цен на жилье в период с января по июнь. Это первый город в Европе, попавший в этот рейтинг.

Аналитики отмечают, что спрос на зарубежном рынке на португальскую недвижимость остается устойчивым.