Португалия: Лиссабон субсидирует покупку велосипедов

Было получено в общей сложности 3643 заявки, некоторые из которых все еще находятся на рассмотрении, объявил муниципалитет.

Мэрия также отметила, что поддержка будет продлена до 31 декабря 2020 года, чтобы «поддерживать стимул для семей, которые намерены приобрести велосипеды в Лиссабоне, в период Рождества».

«С августа 3 по 2 декабря были поданы 3643 заявки, и 2709 получили поддержку в общем размере 511 705 евро. Есть еще несколько анализируемых запросов, которые должны быть рассмотрены к концу этого года», - сообщает мэрия.

Заявки на участие в программе, на которую выделено около трех миллионов евро, необходимо подавать через веб-сайт www.pedala.lisboa.pt. Кандидаты, которые соответствуют всем требованиям, получают сумму, различающуюся в зависимости от типа и стоимости велосипеда.

В случае обычных велосипедов мэрия поддержит покупку путем возмещения 50% стоимости, но не более 100 евро для обычного, 350 для электрического и 500 для грузового велосипеда. Для инвалидов возмещается 75%, но не более 200 евро за обычный велосипед или 500 за электрический.

Дотацию могут получить жители муниципалитета Лиссабона, студенты 1 курса, а также «люди, работающие в районе Лиссабона».