Португалия: Лиссабон тратит на пандемию в 15 раз больше, чем Порту

В течение 2020 года расходы муниципалитетов на борьбу с Covid-19 были неодинаковыми. Муниципалитет Лиссабона потратил 77,7 млн евро на компенсацию последствий пандемии, что составляет 6,7% его бюджета, а Порту инвестировал 5,6 млн евро, то есть 1,78% бюджета.

Это означает, что инвестиции Лиссабонской мэрии были в 15 раз выше, чем инвестиции Порту.

Если обратить внимание на другие значимые города Португалии, можно заметить, что муниципалитет Синтры выделил 20 млн бюджетных средств (всего около 241 млн евро) на борьбу с Covid-19, то есть в четыре раза больше, чем Порту.

Мэрия Кашкайша с бюджетом в 230 млн евро вложила в борьбу с пандемией 25 млн евро, в то время как Вила-Нова-де-Гайя инвестировала 4,2 миллиона из бюджетных 199,8 млн евро.

Комментируя эти различия, источник в муниципалитете Порту объяснил низкие финансовые затраты тем фактом, что государство уже поддерживает население, и поэтому нет необходимости в дополнительном усилении.

В инвестициях муниципалитетов упор был сделан на укрепление сферы здравоохранения.