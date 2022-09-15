Португалия: Лиссабон - третий в Европе с самым высоким приростом миллионеров

Города Нью-Йорк, Токио и Сан-Франциско являются местами, где проживает большинство миллионеров мира, говорится в отчете консультанта по недвижимости Henley & Partners.

Лиссабон - третий европейский город с самым высоким ростом числа проживающих в нем миллионеров в 2022 году.

В списке 20 стран, составляющих отчет, больше всего городов представлено в Соединенных Штатах. В Европе миллионеры в основном предпочитают Лондон в Великобритании, Франкфурт в Германии, Цюрих и Женеву в Швейцарии, а также Париж во Франции. В свою очередь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе представлены восемь городов.

Данные, собранные New World Wealth, показывают, что любимые города миллионеров меняются. Нью-Йорк, город номер один в рейтинге, потерял 12% жителей-миллионеров в 2022 году.

В этой же строчке Лос-Анджелес и Малибу также опустились на 6% (6-е место в рейтинге ), а Чикаго потерял 4% (7-е место).

Хотя Лондон занимает четвертое место в рейтинге, что делает его любимым городом Европы для миллионеров, регион потерял 9% своих жителей-богачей. Однако в нижней части таблицы находится Париж, европейский город, который упал больше всего, на 12%.

За противоположной тенденцией следует Лиссабон, представляющий третий европейский город с самым высоким ростом числа проживающих в нем миллионеров, и эта цифра выросла на 7% до 22 100 человек, что все еще далеко от 88 600 человек, зарегистрированных в Париже.

В рейтинге европейских городов с самым высоким ростом Лиссабон отстает от Лугано, Швейцария, с ростом на 8%. На первом месте Канны и Мужен во Франции с ростом на 8%.

В глобальном масштабе городами с самым высоким ростом числа миллионеров-резидентов были Эр-Рияд в Саудовской Аравии (20%), Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (20%) и Лусака в Замбии (18%).

По данным Bloomberg , в Абу-Даби и Дубае также быстро накапливаются новые миллионеры-резиденты, поскольку ОАЭ становятся все более привлекательными благодаря низким налогам и новым схемам получения вида на жительство, частично поддерживаемым рекордной российской эмиграцией.

Пекин и Шанхай в Китае занимают девятое и десятое места в рейтинге соответственно и также зафиксировали потери в постоянном населении миллионеров. Henley & Partners прогнозирует, что в 2022 году Китай станет второй по величине страной бегства капитала после России.