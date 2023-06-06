Португалия: Лиссабон упал в рейтинге дорогих городов для экспатов

Гонконг является самым дорогим городом в мире для иностранных рабочих, а Цюрих, за которым следуют Женева и Базель, возглавляет список самых дорогих европейских мегаполисов.

Лиссабон занимает 117-е место, что означает падение на восемь позиций по сравнению с прошлым годом.

«С учетом этого падения рейтинга мы не можем сделать вывод о том, что Лиссабон стал дешевле. По сути, стоимость жизни увеличилась, но в период анализа в конечном итоге снизилась по сравнению с другими столицами», - объясняет Тьяго Борхес, профессиональный бизнес-лидер Mercer Portugal.

Исследование Mercer оценивает стоимость жизни экспатриантов в 227 городах по всему миру , анализируя сравнительную стоимость более 200 предметов, таких как жилье, транспорт, продукты питания, одежда, товары для дома и развлечения.

Он разработан, чтобы помочь транснациональным корпорациям и правительствам определить стратегии компенсации для своих иностранных рабочих.

В глобальном рейтинге самых дорогих городов для экспатриантов по-прежнему лидирует Гонконг, за ним следует Сингапур , который поднялся на шесть позиций по сравнению с предыдущим годом.

Три европейских города: Цюрих, Женева и Базель завершают первую пятерку. Швейцарский город Берн занимает пятое место в Европе и седьмое в мире, за ним следует Копенгаген , который занимает 9 место в мире.

Среди самых дорогих городов Европы - Лондон (17 место), Вена (25 место), Амстердам (28 место), Прага (33 место), поднявшаяся с прошлого года на 27 позиций, и Хельсинки (34 место).