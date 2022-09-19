Португалия: Лиссабон увеличит количество субсидий на аренду жилья

«Мы хотим увеличить количество субсидий на доход, то есть того, что у нас есть в настоящее время в качестве субсидии на поддержку доходов, недостаточно. Мы хотели бы увеличить число субсидий в Лиссабоне до 1000», - сказал мэр столицы Карлуш Моэдаш.

Мэр считает, что это очень важная мера, потому что этот социальный ответ предназначен для людей, которым трудно платить арендную плату на рынке жилья.

Карлуш Моэдаш объяснил, что муниципальная субсидия на аренду гарантирует, что «арендная плата, которую платят люди, не превышает 30% того, что они зарабатывают».

Муниципалитет Лиссабона должен обеспечить оставшуюся сумму, и эта поддержка может доходить до 1/3 арендной платы.

Не раскрывая общей суммы, предусмотренной советом для усиления этой поддержки в сфере жилья, мэр сказал, что эта мера будет включена в антиинфляционный план городского совета Лиссабона (CML).

«В плане борьбы с инфляцией, который у нас есть, мы как минимум удвоим субсидии на поддержку аренды и продолжим работу над проектами, будь то PRR (План восстановления и устойчивости) или проекты палаты доступного дохода, для учителей, для полицейских и для молодых людей, начинающих свою карьеру», - отметил Моэдаш.

По словам мэра, помимо увеличения количества арендных субсидий, городской совет Лиссабона строит около 1000 единиц жилья для доступной и муниципальной аренды.