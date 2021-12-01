Португалия: Лиссабон уже не лучший город для экспатов

Лиссабон занимал место на подиуме лучших городов для экспатов в рейтинге, подготовленном InterNations, но в год пандемии он опустился на 15 мест - до 18 места среди 57 городов мира.

Лиссабон хорошо себя зарекомендовал по качеству городской жизни и стоимости жизни, но по финансам и жилью он опустился на 28 место.

Хуже всего экспаты воспринимают Лиссабон с точки зрения профессиональной жизни. Люди, решившие переехать в Лиссабон, недовольны местными карьерными возможностями и своим рабочим временем.

Если посмотреть на рейтинг, в котором приняли участие более 12 400 респондентов, то корону получил Куала-Лумпур, столица Малайзии.

Малага и Дубай замыкают подиум лучших городов для экспатриантов, выделяясь своим качеством жизни.

С другой стороны, внизу таблицы находятся Рим (57-е место), Милан, Йоханнесбург, Стамбул, Токио, Каир и Париж.