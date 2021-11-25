Португалия: Лиссабон уже зажег свои рождественские огни

С конца сентября в Лиссабоне начали устанавливать праздничное освещение для нынешнего рождественского сезона.

Этот год сильно отличался от прошлого 2020 года, когда не было даже официального открытия, чтобы избежать скопления людей в одном месте.

В 2021 году кнопка рождественских огней была включена, как обычно, на площади Праса-ду-Комерсиу в 18:30.

По данным городского совета Лиссабона, в этом году было установлено более 210 километров фонарей с использованием ламп с низким потреблением энергии.

Это будет одним из способов поощрения традиционной торговли и оживления улиц, что так важно для отрасли, которая за последние два года столкнулась с огромным кризисом во время сильнейшего состояния пандемии.

Изюминкой праздника стала традиционная рождественская елка на площади Праса-ду-Комерсиу, а также освещение на различных улицах, площадях и других местах города.

Напоминаем, что в 2020 году было подключено около 2,5 миллионов светодиодных ламп, с протяженностью светового шнура около 25 км.