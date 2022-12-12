Португалия: Лиссабон в числе 10 крупнейших аэропортов ЕС

Такой вывод сделан в исследовании европейским статистическим управлением Eurostat, которое опубликовал 12 декабря транспортный ежегодник с данными за 2020 и 2021 годы.

В аэропортах в 2021 году инфраструктура, обслуживающая регион Лиссабона, перевезла в общей сложности 12,2 миллиона пассажиров, заняв 10-е место и опередив аэропорты в таких городах, как Вена.

Тем не менее, по сравнению с 2020 годом, аэропорт Умберто Дельгадо опустился на одну позицию - в первый год Covid-19 он занимал девятое место.

В Португалии более 10% поездок в аэропортах приходилось на внутренние рейсы, включая поездки в автономные регионы Азорские острова и Мадейру.

Главный аэропорт Парижа (Шарль де Голль) в очередной раз стал самым загруженным в ЕС.

В 2021 году им воспользовались 26,2 млн пассажиров.

С тех пор как Великобритания вышла из Евросоюза, инфраструктура французской столицы вышла на первое место.