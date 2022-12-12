Португалия: Лиссабон в числе 10 крупнейших аэропортов ЕС

Понедельник, 12 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон в числе 10 крупнейших аэропортов ЕС

Аэропорт Умберто Дельгадо снова входит в десятку крупнейших аэропортов Европейского Союза.

Такой вывод сделан в исследовании европейским статистическим управлением Eurostat, которое опубликовал 12 декабря транспортный ежегодник с данными за 2020 и 2021 годы.

В аэропортах в 2021 году инфраструктура, обслуживающая регион Лиссабона, перевезла в общей сложности 12,2 миллиона пассажиров, заняв 10-е место и опередив аэропорты в таких городах, как Вена.

Тем не менее, по сравнению с 2020 годом, аэропорт Умберто Дельгадо опустился на одну позицию - в первый год Covid-19 он занимал девятое место.

В Португалии более 10% поездок в аэропортах приходилось на внутренние рейсы, включая поездки в автономные регионы Азорские острова и Мадейру.

Главный аэропорт Парижа (Шарль де Голль) в очередной раз стал самым загруженным в ЕС.

В 2021 году им воспользовались 26,2 млн пассажиров.

С тех пор как Великобритания вышла из Евросоюза, инфраструктура французской столицы вышла на первое место.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)