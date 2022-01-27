Португалия: Лиссабон в списке лучших гастрономических направлений 2022 года

Четверг, 27 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон в списке лучших гастрономических направлений 2022 года

Таково авторитетное мнение посетителей портала TripAdvisor.

Опубликован гастрономический рейтинг, которого ждали все гурманы, и Лиссабон стал его важной частью.

Любители еды со всего мира ждали этот список, в котором указаны 25 лучших гастрономических направлений на 2022 год.

Лиссабон находится в середине этой таблицы, на почетном 13-м месте.

Лидируют Рим, Лондон и Париж - соответственно на 1, 2 и 3 местах.

Если вы из тех, кто путешествует по миру только для того, чтобы отведать типичные деликатесы каждой страны, региона или города, в этом списке вы найдете новый маршрут для своих гастрономических путешествий.

Рейтинг TripAdvisor основан на мнениях и комментариях, которые пользователи оставляют на этой платформе всякий раз, когда у них появляется новый гастрономический опыт.

Фотогалерея

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