Португалия: Лиссабон в топ-10 европейских центров стартапов

Вторник, 05 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон в топ-10 европейских центров стартапов

Лиссабон оказывается на четвертой позиции, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым годом, набрав 16,36% голосов.

Берлин второй год подряд является самым популярным городом, за ним следуют Лондон и Барселона.

Лиссабон оказывается на четвертой позиции, поднявшись на две строчки по сравнению с прошлым годом, собрав 16,36% голосов.

Данные приведены в отчете DEEP Ecosystems, основанном на выборке из 24 000 предварительно отобранных основателей стартапов.

Лиссабон также является малым и средним городом с самым высоким процентом женщин-основателей (23,2%), за ним следуют Дублин (23,1%) и Стокгольм (20,2%). В крупных лидирует Вена с 19,2%.

В прошлом году европейская стартап-экосистема побила рекорды по привлеченным инвестициям - 101 млрд евро венчурного капитала - заполнив разрыв, отделяющий ее от рынка Северной Америки.

Этот рекордный объем означал, что больше хабов увеличили свой вес, и 12 из них - Лондон, Берлин, Париж, Стокгольм, Тель-Авив, Мюнхен, Амстердам, Барселона, Мадрид, Копенгаген, Дублин и Хельсинки - за один год достигли статуса «единорога», то есть за 12 месяцев местные стартапы собрали более миллиарда евро.

В европейской стартап-экосистеме также зафиксировано рекордное количество экзистентов (успешных выходов путем продажи/приобретения), которое увеличилось более чем вдвое: с 1516 в 2020 году до 3063 в прошлом году.

Может быть, поэтому, когда их спросили, где бы они предпочли открыть свою компанию, если бы у них был выбор, 57% основателей предпочли бы Европу Соединенным Штатам.

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