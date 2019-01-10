Португалия: Лиссабон в топ-10 городов мира для здорового отдыха

Четверг, 10 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон в топ-10 городов мира для здорового отдыха

В топ-50 городов, лучше всего подходящих для здорового отдыха, на первом месте оказался Париж.

При составлении рейтинга эксперты ресурса TravelSupermarket основывались на количестве парков, спортзалов, спа-салонов, студий йоги, вегетарианских ресторанов и магазинов здоровой пищи, а также количестве солнечных дней в году.

Также учитывалась и стоимость пребывания, пишет iz.ru.

В тройку лидеров вошли курорт Таиланда Чиангмай и испанская Барселона.

В топ-5 попал еще один тайский курорт Паттайя, а также канадский Ванкувер.

В десятку вошли Майами (США), Сан-Франциско (США), Лиссабон (Португалия), Денпасар (Бали, Индонезия) и Буэнос-Айрес (Аргентина).

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