Португалия: Лиссабон в топ-10 городов мира для здорового отдыха
В топ-50 городов, лучше всего подходящих для здорового отдыха, на первом месте оказался Париж.
При составлении рейтинга эксперты ресурса TravelSupermarket основывались на количестве парков, спортзалов, спа-салонов, студий йоги, вегетарианских ресторанов и магазинов здоровой пищи, а также количестве солнечных дней в году.
Также учитывалась и стоимость пребывания, пишет iz.ru.
В тройку лидеров вошли курорт Таиланда Чиангмай и испанская Барселона.
В топ-5 попал еще один тайский курорт Паттайя, а также канадский Ванкувер.
В десятку вошли Майами (США), Сан-Франциско (США), Лиссабон (Португалия), Денпасар (Бали, Индонезия) и Буэнос-Айрес (Аргентина).