Португалия: Лиссабон входит в топ-10 главных инстаграм-городов мира

Среда, 26 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон входит в топ-10 главных инстаграм-городов мира

Лиссабон не впервые оказывается на вершине мирового Инстаграма, что ставит его в число самых живописных.

По данным глобального туристического сайта Big 7 Travel, Лиссабон занимает 9 место в списке 50 самых «инстаграмируемых» городов мира в 2022 году.

В ходе исследования подсчитывалось количество хэштегов, которые есть у каждого из этих городов, публичная анкета и отзывы редакции туристического сайта.

Исследование проводится уже четвертый год, и оно служит для определения того, какие направления больше всего нравятся посетителям сайта.

Лиссабон оказался на почетном 9 месте, опередив такие райские уголки, как Мальдивы, Таити или Пхукет в Таиланде.

Интересно узнать, кто занял первые места?

1. Сингапур;
2. Борокай (Филиппины);
3. Оаху (Гавайи);
4. Токио (Япония);
5. Нью-Йорк (США);
6. Банф (Канада);
7. Амальфитанское побережье (Италия);
8. Чикаго (США);
9. Лиссабон (Португалия);
10. Бухта Халонг (Вьетнам).

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