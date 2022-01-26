Португалия: Лиссабон входит в топ-10 главных инстаграм-городов мира

По данным глобального туристического сайта Big 7 Travel, Лиссабон занимает 9 место в списке 50 самых «инстаграмируемых» городов мира в 2022 году.

В ходе исследования подсчитывалось количество хэштегов, которые есть у каждого из этих городов, публичная анкета и отзывы редакции туристического сайта.

Исследование проводится уже четвертый год, и оно служит для определения того, какие направления больше всего нравятся посетителям сайта.

Лиссабон оказался на почетном 9 месте, опередив такие райские уголки, как Мальдивы, Таити или Пхукет в Таиланде.

Интересно узнать, кто занял первые места?

1. Сингапур;

2. Борокай (Филиппины);

3. Оаху (Гавайи);

4. Токио (Япония);

5. Нью-Йорк (США);

6. Банф (Канада);

7. Амальфитанское побережье (Италия);

8. Чикаго (США);

9. Лиссабон (Португалия);

10. Бухта Халонг (Вьетнам).