Португалия: Лиссабон вошел в 10 самых привлекательных городов Европы

Согласно отчету EMEA Investor Intentions Survey 2021, опубликованному CBRE, список возглавляют Лондон, Берлин и Франкфурт.

«Несмотря на выход из ЕС, британская столица сохраняет свою актуальность как город с большей привлекательностью для инвестиций в недвижимость в Европе», - говорит консультант по недвижимости.

Париж и Амстердам замыкают пятерку основных рынков, а Мюнхен и Гамбург занимают шестое и седьмое места соответственно, за ними следуют Цюрих и Варшава.

На европейском уровне в исследовании указывается, что «около 60% инвесторов планируют инвестировать в недвижимость в этом году больше, чем в 2020 году», при этом «почти 75% указывают, что они хотят купить на 10% или более в этом году по сравнению с предыдущим.

В Португалии CBRE заявляет, что инвестиции в коммерческую недвижимость «в 2021 году начались робко из-за общей ограниченности страны, включая ограничения на поездки и посещение объектов недвижимости», что отразилось в «сильном замедлении инвестиционной активности в течение первых трех месяцев года».

«Португалия находится в центре внимания международного инвестиционного сообщества, и на национальном уровне мы предвидим очень позитивные изменения в инвестиционном потенциале местных игроков», - говорят аналитики.

Указывая, что «в настоящее время незавершенные процессы на сумму более 2400 миллионов евро находятся в процессе коммерциализации», CBRE Portugal ожидает, что объем инвестиций в год «составит около 2600 миллионов евро».