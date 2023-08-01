Португалия: Лиссабон вошел в сотню лучших городов мира

По мнению жюри, португальская столица - это мультисенсорный опыт, который лучше всего исследовать пешком.

Здесь каждый может насладиться 2799 солнечными часами в году - больше, чем в любой европейской столице.

Несмотря на то, что Лиссабон можно исследовать пешком, вскоре по нему можно будет ездить и на велосипеде: в начале этого года было открыто более 200 километров велодорожек, а в будущем будет еще больше, что еще больше улучшит его общий рейтинг.

Все семь холмов играют с вашими чувствами, реверберирующими звуками, светом и запахами.

Лучшее место для обзора предлагает замок Сан-Жоржи, куда вы можете добраться, поднимаясь по извилистым старинным улочкам в одном из старейших районов Европы.

На первом месте в Топ-100 находится Лондон, за ним следуют Париж и Нью-Йорк.

Токио, Дубай, Барселона, Рим, Мадрид, Сингапур и Амстердам составляют остальную часть первой десятки.

Лиссабон занял неплохую позицию, утвердившись в первой половине списка со 100 лучшими городами мира - на 37 позиции.