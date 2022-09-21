Португалия: Лиссабон вошел в тройку лидеров по использованию Uber

Лиссабон входит в тройку лучших городов Европы, Ближнего Востока и Африки, где Uber зафиксировал наибольшее количество поездок иностранцев с помощью приложения.

Согласно анализу, спрос на поездки через Uber в португальской столице увеличился на 165% по сравнению с летом предыдущего года.

Таким образом, Лиссабон остался на третьей позиции, уступив Лондону и Парижу и опередив соответственно Амстердам и Дубай по количеству совершенных поездок.

Этот португальский город не единственный, кто фигурирует в рейтинге стран, где более выражены запросы на поездки иностранцев через Uber. В Алгарве и Порту также зафиксирован рост на 104% и 158% соответственно по сравнению с 2021 годом.

Регион Алгарве поднялся на две позиции по сравнению с 2021 годом, заняв теперь 8-е место, а Порту переместился с 18-го в списке на 12-е место по отношению к тому же периоду предыдущего года.

В то же время Uber определил рост и в других португальских городах: Виана-ду-Каштелу (+345%), Визеу (+295%) и Сантарене (+199%).

«Данные Uber указывают на увеличение числа туристов, ищущих различные направления. Мы с большим удовлетворением видим, что несколько португальских городов лидируют в списке предпочтений иностранных пользователей Uber» , - считает Франсишку Виласа, генеральный директор Uber в Португалии.

Среди наиболее часто выбираемых направлений в приложении Uber - Museu Arqueológico do Carmo и Livraria Bertrand в Лиссабоне, Livraria Lello в Порту, Capela dos Ossos в Эворе и Bacalhôa Buddha Eden в Обидуше.