Португалия: Лиссабон - второй по дешевизне город для отдыха

Понедельник, 17 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон - второй по дешевизне город для отдыха

Лиссабон находится на втором месте как самый дешевый город для отдыха для британских путешественников.

Лиссабон занял второе место в рейтинге Post Office Travel Money City Costs Barometer как самый дешевый европейский город для отдыха, после сравнения 20 европейских городов, которые британские туристы назвали в качестве основных вариантов для отдыха.

В рейтинге City Costs Barometer столица Португалии оказалась позади Афин, что свидетельствует о том, что впервые за 15 лет отдых в городах Западной Европы стал дешевле, чем на востоке.

Стоимость отдыха в Лиссабоне на выходные (два дня) в трехзвездочном отеле, с ужином на две персоны и некоторыми развлечениями, составляет 218 фунтов стерлингов (около 248 евро).

Однако в анализе барометра Post Office Travel Money говорится, что «цены в португальской столице выросли на 21 процент с прошлого года, при этом стоимость двух ночей проживания поднялась с 73 фунтов (чуть более 85 евро) в сентябре 2021 года до нынешних 115 фунтов (около 130 евро)».

Лиссабон также находится на втором месте при поиске самой низкой цены на обед из трех блюд - 41 фунт стерлингов (около 47 евро).

В первую десятку City Costs Barometer кроме Афин и Лиссабона вошли следующие города:
- Краков (Польша) - 249 евро;
- Рига (Латвия) - 251 евро;
- Будапешт (Венгрия) - 252 евро;
- Прага (Чехия) - 283 евро;
- Мадрид (Испания) - 340 евро;
- Берлин (Германия) - 361 евро;
- Дубровник (Хорватия) - 362 евро;
- Рим (Италия) - 395 евро.

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