Португалия: Лиссабон занимает 2 место среди осенних путешествий

Четверг, 24 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон занимает 2 место среди осенних путешествий

Город Лиссабон занимает второе место в списке лучших мест для осеннего отдыха, уступая лишь Барселоне.

В рейтинге, составленном DiscoverCars.com и посвященном лучшим направлениям для осеннего отдыха, Лиссабон занимает второе место, набрав 94 балла, его опережает только Барселона (98 баллов).

В рейтинге 2023 года Лиссабон поднялся на одну позицию по сравнению с аналогичным анализом, проведенным за тот же период 2022 года, в котором лидировал Будапешт, за ним следовала Барселона, а Берлин и Копенгаген занимали четвертое и пятое места соответственно.

Что касается Лиссабона, то в анализе DiscoverCars.com говорится, что в этом городе «расположено 455 бюджетных отелей, а средняя температура с сентября по ноябрь здесь самая высокая среди всех рассмотренных городов (18° по Цельсию)».

Следует отметить, что в рейтинге этой осени после Барселоны и Лиссабона фигурируют такие направления, как Берлин (89 баллов), Будапешт (85 баллов), Гданьск (81 балл), Амстердам (79 баллов), Копенгаген (73 балла) и Бильбао (68 баллов).

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