Португалия: Лиссабонская книжная ярмарка собирает покупателей

Среда, 24 Август 2022 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабонская книжная ярмарка собирает покупателей

Издатели немного опустили цены, потому что «книги продаются вне магазинов».

Лиссабонская книжная ярмарка, которая начинается 25 августа, является культурным местом встречи для читателей, а также важным моментом выставления счетов для тех, кто продает, даже во времена кризиса.

Накануне официального открытия для публики в Парке Эдуарда VII царил переполох, десятки рабочих, издателей и книготорговцев распаковывали коробки, сортировали книги на полках и расклеивали последние афиши в обновленных выставочных залах, приветствующих 140 участников 92-й выставки.

Президент Португальской ассоциации издателей и книготорговцев (APEL) Педро Собрал подчеркнул, что Лиссабонская книжная ярмарка является важным моментом в культурной жизни города из-за присутствия многих издателей, обширной программы и потому, что это позволяет прямой контакт между читателями и авторами.

Тем не менее, это также «важно с коммерческой точки зрения, поскольку книги продаются вне книжных магазинов», а также является «уникальным моментом для получения денежного потока» для небольших издателей.

92-я Лиссабонская книжная ярмарка продлится до 11 сентября и была представлена ​​APEL как «самая крупная выставка за всю историю» со 140 участниками - на десять больше, чем в 2021 году - и 340 павильонами. Ожидается более чем полмиллиона посетителей.

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