Португалия: Лиссабонская книжная ярмарка ждет на том же месте

93-я Лиссабонская книжная ярмарка (FLL), которая пройдет с 25 мая по 11 июня, в этом году возвращается к обычному календарю с «самым большим редакционным предложением»

К сожалению, ярмарка «не может расти», несмотря на просьбы увеличить количество павильонов, заявил президент Португальской ассоциации издателей и книготорговцев (APEL) Педро Собрал.

По его словам, в этом году в FLL будет 139 участников и те же 340 павильонов, что и в 2022 году.

Причиной такого ограниченного пространства является логистика подготовки ко Всемирному дню молодежи (ВДМ), запланированному на начало августа.

Тем не менее, павильоны были улучшены, а также доступность, чтобы исправить некоторые трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченной подвижностью.

«Час H» остается, но расписание работы ярмарки претерпит небольшое изменение: вместо закрытия в 00:00 она будет закрываться в 22:00 по будням и в 23:00 по выходным и праздникам.

Педро Собрал надеется, что в этом году контакты с писателями увеличатся, а количество посетителей, которое в 2022 году составляло от 770 до 790 тысяч, увеличится.

Это ожидание напрямую связано с ростом книжного рынка, который наблюдается с 2021 года и на конец первого квартала этого года составил 12%.