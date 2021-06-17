Португалия: лиссабонская столичная зона закрыта на выходные

Четверг, 17 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португалия: лиссабонская столичная зона закрыта на выходные

Правительство запретило въезд в столичную зону Лиссабона и обратно по выходным.

Из-за большого количества случаев Covid-19 Лиссабон все ближе и ближе к возвращению ограничений чрезвычайного положения.

В связи с этим правительство решило сыграть на опережение и запретить по выходным въезд людей в столичную зону Лиссабона (AML) и выезд.

Об этом заявила государственный министр Мариана Виейра да Силва, добавив что ожидается также усиление надзора.

«Ограничения начинают действовать с 15:00 18 июля, - сказала Мариана Виейра да Силва на пресс-конференции после заседания Совета министров, подчеркнув, что «они касаются агломерации Большой Лиссабон в целом, а не движения между ее муниципалитетами». Ограничение должно продлиться «до 6:00 21 июля» с «усилением проверок не только в отношении поездок, но и в отношении деятельности и передвижения в целом».

Меры для метрополии Лиссабона «представляют собой не санитарный кордон, а ограничение на выходные», цель которого - остановить распространение пандемии на остальную часть страны.

«Прямо сейчас, по имеющейся у нас информации, заболеваемость, намного выше в Большом Лиссабоне, чем в остальной части страны, - сказала Мариана Виейра да Силва, оправдывая это решение. - Это непростая мера, но мы считаем ее необходимой и примем необходимые меры».

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