Португалия: лиссабонские пожарные приняли роды в квартире

В округе Лиссабон, в районе Cacém в минувшее воскресенье бригада пожарных приняла роды прямо в квартире. Малыш родился абсолютно здоровым.



В экстренную службу обратилась 33-летняя жительница района Cacém, сообщив, что у нее начались роды. На место выехала бригада спасателей района Agualva-Cacém. По счастливому обстоятельству, одна из сотрудников бригады оказалась медиком по профессии.



Женщина поведала спасателям, что заметила, что у нее начали отходить воды еще в шесть утра. Однако, по какой-то причине, обратилась за помощью только в полдень. Довезти роженицу до больницы спасатели не успели, поэтому роды пришлось принимать дома. На свет появилась девочка весом в 2 килограмма и 200 граммов. По сообщениям португальских СМИ, мать и ребенок чувствуют себя хорошо и находятся под присмотром врачей больницы Fernando Fonseca в Амадоре.