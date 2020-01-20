Португалия: лиссабонские пожарные приняли роды в квартире

Понедельник, 20 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: лиссабонские пожарные приняли роды в квартире

Ребенок родился абсолютно здоровым.

В округе Лиссабон, в районе Cacém в минувшее воскресенье бригада пожарных приняла роды прямо в квартире. Малыш родился абсолютно здоровым.

В экстренную службу обратилась 33-летняя жительница района Cacém, сообщив, что у нее начались роды. На место выехала бригада спасателей района Agualva-Cacém. По счастливому обстоятельству, одна из сотрудников бригады оказалась медиком по профессии.

Женщина поведала спасателям, что заметила, что у нее начали отходить воды еще в шесть утра. Однако, по какой-то причине, обратилась за помощью только в полдень. Довезти роженицу до больницы спасатели не успели, поэтому роды пришлось принимать дома. На свет появилась девочка весом в 2 килограмма и 200 граммов. По сообщениям португальских СМИ, мать и ребенок чувствуют себя хорошо и находятся под присмотром врачей больницы Fernando Fonseca в Амадоре.

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