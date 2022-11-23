Португалия: лиссабонский круизный терминал - лучший в Европе

В категории также были номинированы терминалы Чивитавеккьи, Амстердама, Лимассола, Малаги, Барселоны, Киля, Монако, Осло, Росток-Варнемюнде, Портсмута, Валлетты и Задара, согласно данным Администрации порта Лиссабон (APL).

APL подчеркнула, что эта награда является поводом для гордости и доказательством растущего значения порта и терминала для туризма и для города.

«Эта награда подчеркивает исключительные условия, которые созданы в Лиссабоне для приема судов и круизных лайнеров». Лиссабон имеет исключительные условия для приема круизных пассажиров с растущими требованиями, таким образом обеспечивая тем самым превосходный сервис для тех, кто посещает португальскую столицу», подчеркнул Антониу Каракол, администратор Лиссабонского порта.

Антониу Каракол также подчеркнул, что приз, присужденный Лиссабонскому круизному терминалу, который был открыт в ноябре 2017 года и общая стоимость которого составила составили около 28 миллионов евро, имеет большое значение в то время, когда APL разрабатывает набор действий в рамках «стратегии оценки и квалификации круизной индустрии в городе», а также с точки зрения устойчивого развития.

«Мы твердо верим, что Лиссабон - как порт и круизное направление - гарантирует устойчивый ответ на нынешние и будущие вызовы», - добавил он.

Спроектированный архитектором Каррилью да Граса, Лиссабонский круизный терминал имеет площадь 13 800 кв.м и пирс длиной 1490 метров, способный принимать суда различных типов и размеров.

Премия World Cruise Awards, учрежденная в 2021 году, направлена на признание передового опыта в мировом круизном секторе и является родственным мероприятием премии World Travel Awards, которая отмечает лучшие примеры передового опыта в секторе туризма.