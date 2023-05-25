Португалия: лиссабонский океанариум отмечает 25-летие

Четверг, 25 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: лиссабонский океанариум отмечает 25-летие

Яркая рекламная кампания подчеркивает роль юбиляра, который делает «океан эмоций» доступным для посетителей.

За свою 25-летнюю историю Oceanário de Lisboa открыл свои двери для более 28 миллионов человек более чем 200 национальностей.

«Потому что океанариум - это гораздо больше, чем аквариум», - говорится в конце ролика, посвященного четверти века существования.

Авторы уверены, что посещение океанариума - это всегда захватывающее приключение - будь то в первый или в 13-й раз.

«Океанариум родился вместе с ЭКСПО-98, и одной из его целей было изменить то, как посетители воспринимают море. Мы исходим из того, что самое главное - это эмоции, которые мы провоцируем. Дети или взрослые, у всех есть возможность увидеть уникальные виды и создать эмоциональную связь», - сказал Жоао Фалькато, генеральный директор Oceanário de Lisboa.

Жоао Фалькато, работающий в океанариуме с 1997 года, добавил, что «ежедневная работа наших аквариумистов, благополучие животных и вклад в науку, природоохранные проекты, которые мы финансируем по всему миру, и широта образовательной деятельности заставляют нас гордиться работой, проделанной за эти четверть века. Но на этом вызовы не заканчиваются, и каждый день мы продолжаем делать больше для океана».

Лиссабонский океанариум уже трижды признавался лучшим аквариумом мира по версии Tripadvisor's Travellers' Choice.

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