Португалия: Лиссабонский полумарафон перенесен еще на год

Среда, 18 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабонский полумарафон перенесен еще на год

30-й Лиссабонский полумарафон состоится 12 сентября 2021 года.

Традиционный забег, который стартует от моста «25 апреля» со стороны Алмады, первоначально был запланирован на 22 марта 2020 года и переносится уже в третий раз.

Вначале полумарафон передвинули на 6 сентября 2020 года, потом еще раз, на 9 мая 2021 года.

«Лиссабонский полумарафон - это символ Португалии, в нем принимают участие десятки тысяч участников, в том числе тысячи иностранных бегунов. Поэтому должны быть обеспечены все условия безопасности и здоровья населения для мероприятия такого масштаба. Замена на виртуальный забег противоречила бы природе и духу Лиссабонского полумарафона, поэтому у нас не было альтернативы», - пояснил президент Португальского марафонского клуба.

Карлуш Мойя признал, что это «очень трудное решение», но заключил, что оно «самое правильное».

Лиссабонский марафон, который обычно начинается на мосту Васко да Гама, по-прежнему запланирован на 17 октября 2021 года после отмены забега 2020 года.

Регистрации для участия остаются действительными. Также есть возможность выбрать забег 2022 года или передать номер другому участнику.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)