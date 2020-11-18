Португалия: Лиссабонский полумарафон перенесен еще на год

Традиционный забег, который стартует от моста «25 апреля» со стороны Алмады, первоначально был запланирован на 22 марта 2020 года и переносится уже в третий раз.

Вначале полумарафон передвинули на 6 сентября 2020 года, потом еще раз, на 9 мая 2021 года.

«Лиссабонский полумарафон - это символ Португалии, в нем принимают участие десятки тысяч участников, в том числе тысячи иностранных бегунов. Поэтому должны быть обеспечены все условия безопасности и здоровья населения для мероприятия такого масштаба. Замена на виртуальный забег противоречила бы природе и духу Лиссабонского полумарафона, поэтому у нас не было альтернативы», - пояснил президент Португальского марафонского клуба.

Карлуш Мойя признал, что это «очень трудное решение», но заключил, что оно «самое правильное».

Лиссабонский марафон, который обычно начинается на мосту Васко да Гама, по-прежнему запланирован на 17 октября 2021 года после отмены забега 2020 года.

Регистрации для участия остаются действительными. Также есть возможность выбрать забег 2022 года или передать номер другому участнику.