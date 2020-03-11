Португалия: Лиссабонский университет временно закрылся

Среда, 11 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабонский университет временно закрылся

По данным телеканала SIC, всего в стране приостановили занятия до 20 марта восемь вузов.

Восемь португальских вузов, включая Лиссабонский и Коимбрский университеты, приостановили занятия до 20 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил во вторник телеканал SIC.

Студенты переведены на дистанционное обучение.

Лиссабонский университет считается крупнейшим вузом Португалии, а Коимбрский - старейшим в стране и одним из старейших в Европе, пишет ТАСС.

По последним данным, в Португалии зафиксировано 39 случаев инфицирования коронавирусом. Ранее правительство страны приостановило авиасообщение с северными районами Италии.

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