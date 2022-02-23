Португалия: лиссабонское метро будет бастовать 11 и 18 марта.

Рабочие Metropolitano de Lisboa представили уведомление о забастовке на 11 и 18 марта, принимая во внимание обесценивание проблем сотрудников со стороны администрации.

«Уведомление о забастовке связано с условиями труда, нехваткой персонала и отношением руководства к работникам, что мешает нормальному функционированию», - заявила Анабела Карвальейра. от Федерации союзов транспорта и связи (FECTRANS).

«Принимая во внимание информацию, которую совет директоров Lisbon Metropolitano решил разослать рабочим, обесценивая все существующие проблемы в этой области, профсоюзные организации подписали новое уведомление о забастовке на 11 и 18 марта, в период с 05:00 до 09:00» , - говорится в опубликованном заявлении.

По словам Анабелы Карвальейры, профсоюзы также хотят, чтобы компания «выполнила на практике ряд обязательств, данных работникам давным-давно».