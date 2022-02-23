Португалия: лиссабонское метро будет бастовать 11 и 18 марта.

Среда, 23 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: лиссабонское метро будет бастовать 11 и 18 марта.

Профсоюзы указывают на нехватку кадров, условия труда и отношение руководства к работникам.

Рабочие Metropolitano de Lisboa представили уведомление о забастовке на 11 и 18 марта, принимая во внимание обесценивание проблем сотрудников со стороны администрации.

«Уведомление о забастовке связано с условиями труда, нехваткой персонала и отношением руководства к работникам, что мешает нормальному функционированию», - заявила Анабела Карвальейра. от Федерации союзов транспорта и связи (FECTRANS).

«Принимая во внимание информацию, которую совет директоров Lisbon Metropolitano решил разослать рабочим, обесценивая все существующие проблемы в этой области, профсоюзные организации подписали новое уведомление о забастовке на 11 и 18 марта, в период с 05:00 до 09:00» , - говорится в опубликованном заявлении.

По словам Анабелы Карвальейры, профсоюзы также хотят, чтобы компания «выполнила на практике ряд обязательств, данных работникам давным-давно».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)