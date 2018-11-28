Португалия: лиссабонское метро будет расширяться

Экологическое агентство Португалии дало "зеленый свет" проекту расширения лиссабонского метро, выставив, однако, некоторые условия. Португальское агентство по охране окружающей среды (APA) опубликовало позитивное заявление об экологическом воздействии (EIS) по проекту, чтобы построить круговую линию Лиссабонского метро, соединяющем станцию Rаtо с Cais do Sodré.

По данным управляющей компании метро «Metro de Lisboa», уже было получено заявление от АРА «о соблюдении условий, изложенных в документе», однако, какие это условия, он не сообщил. Проект расширения метро предполагает «инвестиции в размере 210,2 млн. евро. Работы в этом направлении должны стартовать до конца первой половины 2019 года, пишет ru-portugal.com.