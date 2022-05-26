Португалия: лиссабонское метро объявило новую забастовку

Четверг, 26 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: лиссабонское метро объявило новую забастовку

Работники Metropolitano de Lisboa проведут новую частичную забастовку в пятницу 27 мая с 5:00 до 9:00.

Причиной названы отсутствия условий труда на рабочих местах.

По словам Анабелы Карвалейры из Федерации профсоюзов транспорта и связи (Fectrans), забастовка, основана на тех же причинах, что и ранее - условиях труда и плохом отношении к работникам.

В заявлении перевозчика говорится, что «транспортное обслуживание начнется, как ожидается, с 9:30 утра».

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