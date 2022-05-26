Португалия: лиссабонское метро объявило новую забастовку

Причиной названы отсутствия условий труда на рабочих местах.

По словам Анабелы Карвалейры из Федерации профсоюзов транспорта и связи (Fectrans), забастовка, основана на тех же причинах, что и ранее - условиях труда и плохом отношении к работникам.

В заявлении перевозчика говорится, что «транспортное обслуживание начнется, как ожидается, с 9:30 утра».