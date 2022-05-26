Португалия: лиссабонское метро объявило новую забастовку
Работники Metropolitano de Lisboa проведут новую частичную забастовку в пятницу 27 мая с 5:00 до 9:00.
Причиной названы отсутствия условий труда на рабочих местах.
По словам Анабелы Карвалейры из Федерации профсоюзов транспорта и связи (Fectrans), забастовка, основана на тех же причинах, что и ранее - условиях труда и плохом отношении к работникам.
В заявлении перевозчика говорится, что «транспортное обслуживание начнется, как ожидается, с 9:30 утра».