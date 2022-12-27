Португалия: лодка молисейру внесена в список культурного наследия

Вторник, 27 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: лодка молисейру внесена в список культурного наследия

Символическая лодка молисейру из Авейру была внесена в список нематериального культурного наследия страны.

Генеральный директорат по культурному наследию объявил о внесении в качестве срочной меры безопасности записи «Лодка молисейру: искусство морского плотничества в регионе Авейру» в Национальный реестр нематериального культурного наследия.

По заявлению муниципалитета Авейру, «включение в Национальный реестр нематериального культурного наследия является еще одним шагом вперед в стремлении со временем поднять местные лодки до уровня нематериального культурного наследия ЮНЕСКО».

Регистрации молисейру показала актуальность демонстрации для устойчивого развития на территориях, где она присутствует.

В дополнение к этому, важность демонстрации отражает идентичности сообщества, групп и отдельных лиц, которые в него входят.

Этот процесс продвижения молисейру в португальской Венеции начался в 2021 году по рекомендации Института планирования и развития туризма (IPDT), чтобы «ценить и сохранять искусство и ноу-хау мастеров-строителей и художников региона», - резюмирует муниципалитет Авейру.

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