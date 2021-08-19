Португалия: lojas do Cidadão откроются в сентябре

Четверг, 19 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: lojas do Cidadão откроются в сентябре

Личные услуги будут предоставляться без необходимости предварительной записи на прием.

Правительство подготовило указ, в котором излагаются правила оказания услуг без предварительной записи в lojas do Cidadão. Это станет возможно после полной вакцинации 70% населения.

Член Агентства административной модернизации Пауло Мауритти объяснил, что цель - с помощью планирования вернуться к нормальной жизни в сентябре, если развитие пандемии и вакцинация позволят это.

Пауло Мауритти предупредил, что, хотя личное обслуживание важно, все еще существуют альтернативные способы обслуживания, которые следует использовать и дальше.

Правительство также заявляет, что максимальная заполняемость lojas do Cidadão должна соблюдаться в любое время.

Граждане, находящиеся на удержании (с предварительной записью или без нее), превышающие разрешенную вместимость, должны ждать вне помещений Lojas do Cidadão, соблюдая правила социального дистанцирования.

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