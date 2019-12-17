Португалия: «Локомотив» поспорит с «Зенитом» за Акунью

Вторник, 17 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Локомотив» поспорит с «Зенитом» за Акунью

Защитник «Спортинга» Маркос Акунья может продолжить карьеру в России.

По информации источника, в борьбу за аргентинца готов включиться «Локомотив». Красно-зеленые попытаются приобрести 28-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что «Спортинг» готов расстаться с защитником за 10-12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продолжает рассматривать Акунью для усиления состава. В начале 2019 года сине-бело-голубые проявляли интерес к аргентинцу, но сделка так и не состоялась, пишет news.sportbox.ru.

На игрока также претендуют «Наполи» и «Вильярреал».

В текущем сезоне Акунья провел 11 матчей в чемпионате Португалии, забив один гол. Его контракт со «Спортингом» истекает летом 2023 года.

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