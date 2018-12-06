Португалия: «Лоуле. Территории, Воспоминания, Идентичности»

Четверг, 06 Декабрь 2018 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: «Лоуле. Территории, Воспоминания, Идентичности»

Экспозиция рассматривается как археологическое исследование муниципалитета Лоуле на самом высоком уровне.

На выставке представлена история общин, которые сформировались в период с Доисторической эпохи до Средних веков, на основе археологических находок и документальных источников, хранящихся в учреждениях, где кропотливо воссоздаются мемуары и идентичность Лоуле.

История Археологии Лоуле восходит к работе первооткрывателя Эштасиу-да-Вейга / Estácio da Veiga (1828-1891), который собрал коллекцию, навсегда связанную с Национальным Музеем Археологии. Сейчас она представлена на этой выставке.

Время проведения: по 30 декабря

Место проведения: Museu Nacional de Arqueologia – Lisboa

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