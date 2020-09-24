Португалия: Лоуреш отменяет празднование карнавала-2021

Ранее были отменены карнавалы-2021 в Эштарреже, Оваре, Меальяде, Фигейре-да-Фож и Торреш-Ведраше.

В заявлении Ассоциации объясняется, что эти меры принимают во внимание эволюцию коронавируса в Португалии, людей призывают к пониманию и подчеркивают, что это решение поможет избежать рисков для здоровья населения и обеспечить, прежде всего, благополучие и безопасность для всех.

Помимо всех карнавальных торжеств, запланированных в Лоуреше на 12-17 февраля 2021 года, было решено отменить ночь фаду 7 ноября.



Ассоциация заявляет, что ситуация будут подвергаться постоянному мониторингу и оценке, пересматриваться и изменяться в соответствии с руководящими принципами, которые могут быть изданы Главным управлением здравоохранения.