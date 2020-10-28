Португалия: лучшая интеграция мигрантов

Согласно Индексу политики интеграции мигрантов (MIPEX) на основании данных 2019 года, Португалия в последние годы улучшила политику интеграции мигрантов, особенно в сфере здравоохранения и образования, за которое получила 81 балл по 100-балльной шкале.

«По сравнению со всеми другими развитыми странами, интеграционная политика Португалии в 2019 году была выше среднего показателя во всех областях, кроме доступа к здравоохранению», говорится в отчете.

В документе также указывается, что именно тот факт, что страна проводит комплексную политику интеграции, дает ей высокий рейтинг MIPEX. Среди стран первой десятки интеграция работает как двухсторонний процесс, поскольку граждане и иммигранты обычно пользуются равными правами, возможностями и уровнем безопасности.

«Для общественного мнения гарантия равноправия побуждает общество рассматривать интеграцию как возможность и относиться к иммигрантам как к равным, соседям и потенциальным гражданам. В рамках инклюзивной политики, такой как политика Португалии, иммигранты и общественность с большей вероятностью будут взаимодействовать и чувствовать себя комфортно друг с другом на равных», говорится в документе.