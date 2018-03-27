Португалия: лучшая страна для экспатов

Вторник, 27 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: лучшая страна для экспатов

Опрос «Expat Insider» за 2018 год от портала для иммигрантов и путешественников InterNations исследовал причины, почему люди меняют место жительства.

Более 13 000 респондентов из 188 стран описали трудности и прелести жизни за рубежом. На основе этого исследования составлен рейтинг из 65 государств.

Самой гостеприимной и радушной страной впервые за всю историю рейтинга признана Португалия. Около 94% иммигрантов в ходе опроса заявили о том, что удовлетворены отношением местных жителей к иностранцам. Этот показатель оказался намного выше среднего. Причем, с 2016 года Португалия поднялась в списке на девять позиций. Она стала единственной европейской страной в ТОП-10, пишет rambler.ru.

На второй строчке расположился Тайвань. А на третьей позиции - Мексика. Респонденты отмечают, что в этих странах легко приспособиться к местной культуре и адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам.

А вот самыми недружелюбными по отношению к нерезидентам странами были названы Кувейт, Австрия и Швейцария. Украина заняла 45 место, Россия - 52-е.

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ТОП-10 ЛУЧШИХ СТРАН ДЛЯ ЭКСПАТОВ:

1. Португалия 2. Тайвань 3. Мексика 4. Камбоджа 5. Бахрейн 6. Коста-Рика 7. Оман 8. Колумбия 9. Вьетнам 10. Канада

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