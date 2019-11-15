Португалия - лучшая страна для жизни

Пятница, 15 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия - лучшая страна для жизни

Португалия заняла 18 место в мировом рейтинге стран, где лучше всего жить.

Американская организация, ежегодно составляющая Индекс социального прогресса, заявила, что Португалия поднялась на шесть позиций по сравнению с прошлого года, в основном, за счет  таких факторов, как инклюзивность и права личности.

При этом Португалия намного уступает другим странам по таким показателям, как доступ к здравоохранению и университетскому образованию. Мировой рейтинг в этом году возглавила Норвегия.

Португалия заняла место выше, нежели такие страны, как США, Бельгия и Австрия, пишет ТАСС.

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