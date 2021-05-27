Португалия - лучшая страна в Европе для автомобильных путешествий

Думаете о поездке в отпуск на машине? В таком случае, возможно, вам даже не придется покидать страну.

Согласно Momondo, сайту исследования путешествий, Португалия - лучшая страна в Европе для путешествий на машине.

Среди трех десятков стран Португалия получила хорошие оценки по качеству дорог, обилию природ и достопримечательностям.

Кроме того, страна получила положительные оценки по другим параметрам - таким как количество солнечных часов в году, чистота воздуха и дорожное движение.

Интересно, что Португалия получила лучший общий результат, не став лучшей ни в одной из категорий.

На втором месте «nuestros hermanos» Испания, за ней следуют Люксембург, Германия и Швеция.