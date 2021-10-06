Португалия - лучшая страна в мире для посещения

Читатели журнала Condé Nast выбрали Португалию как лучшую страну в мире для посещения. С общим баллом 94,1 (максимум 100) Португалия заняла первое место в списке, который насчитывает около 20 стран.

Португалия опередила такие государства, как Япония, Греция, Исландия и Швейцария. С минимальной разницей в 0,06 балла Новая Зеландия заняла второе место в списке стран, выбранных читателями американского журнала, и отвоевав 0,28 балла у третьей страны в списке - Японии.

Однако Португалия фигурирует не только в рейтинге стран. Отель São Lourenço do Barrocal, расположенный в Монсараше, был выбран читателями Condé Nast при анализе отелей на Пиренейском полуострове.

São Lourenço do Barrocal, основанный в 1820 году, набрал 99,33 балла и получил

заслуженное 1 место.

Не отстали и португальские города. Порту находится на восьмом месте в списке лучших крупных городов. «Порту - это место, известное ценителям вина, но это еще и город у моря, а это гораздо больше, чем его сладкий портвейн». Condé Nast отмечает, что традиционное и современное встречаются в этом «самом креативном городе Португалии».

Награды отражают опыт туристических путешествий более чем 800 000 читателей и охватывают отели, курорты, города, страны, острова, поезда, компании по аренде автомобилей, авиакомпании, аэропорты и круизы.

На фото: номер отеля São Lourenço do Barrocal