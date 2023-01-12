Португалия: лучший аэропорт - в городе Порту

Рейтинг составлен AirHelp - крупнейшей международной организацией, защищающей права авиапассажиров, которая составляет ежегодный рейтинг, известный как AirHelp Score.

На другом конце шкалы находится аэропорт имени Умберто Дельгадо в Лиссабоне, который является худшим португальским аэропортом и занимает в мировом рейтинге место в хвосте списка.

Согласно заявлению AirHelp, аэропорт Порту получил общий балл 7,67 за пунктуальность, 8,52 за внимание к клиентам и 8,53 за качество своих ресторанов и магазинов, что ставит его на 54-е место из 151 аэропорта мира.

На втором месте в Португалии находится аэропорт Фару с результатом 7,21.

Лиссабонский аэропорт считается пользователями худшим аэропортом Португалии с рейтингом 6,75 и находится в конце мирового рейтинга, на 143 месте из 151 проанализированного аэропорта.

Рейтинг AirHelp основан на данных авиакомпаний и аэропортов по всему миру и считается наиболее полным и точным в этой области.

В этой классификации AirHelp оценивает качество обслуживания, пунктуальность, работу с жалобами и качество обслуживания в аэропорту и торговых точек.